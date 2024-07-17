Кибовскому вменяют восемь эпизодов взяточничества и покушение на мошенничество

В Следственном комитете подтвердили задержания бывшего главы департамента культуры столичной мэрии Александра Киобвского. Ему вменяется восемь эпизодов получения взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствие ходатайствует об избрании Кибовскому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кибовский занимал пост в столичном правительстве с 2015 по 2023 год. В прошлом году он не вошел в новый кабинет после переизбрания Собянина мэром города – его место занял начальник департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.