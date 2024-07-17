В Екатеринбурге увеличат число школ, где мигрантов будут учить русскому

В Екатеринбурге собираются расширить сеть школ, в которых переехавшие в город иностранцы будут изучать русский язык. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, в нескольких школах Екатеринбурга большая часть детей переселенцев плохо знает русский, поэтому педагогам приходится прикладывать особые усилия, чтобы доносить материал до этих учеников.

"Для поддержки и поощрения таких учителей можно использовать механизм внесения дополнительных критериев при начислении ежемесячной премии. Также мы расширим сеть школ, где русский язык как иностранный по вечерам смогут осваивать взрослые, в том числе мамы учащихся", - заявил Орлов.

Мэр добавил, что уже поручил проработать обе инициативы.

Ранее глава Уральской гильдии преподавателей русского как иностранного Алексей Боталов полагал, что число детей мигрантов, не владеющих русским языком, в ближайшие годы расти не будет. Между тем, в Минобрнауки заявляли о резком росте числа мигрантов, не сдавших экзамен по русскому.