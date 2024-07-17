Из украинского плена возвращены 95 российских военнослужащих

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, находившихся в плену, сообщает Минобороны РФ. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

Как отмечает ведомство, посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнопленных оказали ОАЭ.

В мае уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что из-за украинских условий уже несколько месяцев не было обменов пленными. Буквально после этого произошел крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ. Также стороны обменяли тела погибших военных.