В Екатеринбурге установлен памятник на могиле погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлева

На Широкореченском кладбище Екатеринбурге на могиле уральского военкора Ростислава Журавлева открыт памятник. Сегодня, 18 июля 2024 г., ему могло бы исполниться 35 лет.

Монумент выполнен из черного гранита, на нем Журавлев изображен до пояса, сообщает пресс-служба уральского полпреда Владимира Якушева.

Ростислав погиб 22 июля 2023 г. в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявляли, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме. Уральца похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями. Позже британский журналист Стив Суини назвал убийство Ростислава Журавлева военным преступлением.

Многим Ростислав Журавлев известен как военный корреспондент и именно к этой стезе стремился он сам, но редакции Накануне.RU, с которой журналист тоже в свое время сотрудничал, больше всего запомнится его репортаж в формате путевых заметок, когда он решил пройти пешком от Тюмени, где жила его семья, до родного Екатеринбурга. В нем Журавлев раскрывал нам не телевизионную Россию — ведь между двумя довольно обеспеченными городами, находящимися близко друг от друга, лежала если не социальная пропасть, то уж точно территория больших контрастов. В глубинке практически нет работы, и многие вынуждены выживать на пособия — по безработице или на пенсию, которую как раз тогда, в 2018 году, власти решили "взять и отменить".