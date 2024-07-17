17 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле собираются построить BMX-стадион

В Нижнем Тагиле может появиться специальная трасса для развития экстремального спорта BMX. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

С инициативой о создании такого стадиона в Нижнем Тагиле выступила компания, которая является партнером Кубка России по BMX. Сегодня на встрече с главой города Владиславом Пинаевым обсудили первые шаги, которые необходимо предпринять для этого.

Речь шла о привлечении к созданию проекта профессионалов, которые участвовали в строительстве подобных трасс в других регионах России. Также говорилось о проработке вариантов финансирования проекта, об участии в нем федерации велосипедного спорта России и министерства физической культуры и спорта Свердловской области, о привязке будущего BMX-стадиона к местности и создании соответствующего отделения в одной из спортшкол города.

В итоге было решено увязать эту площадку с новым спортивно-оздоровительным комплексом, который будет строиться на Вые.

"Скорость воплощения будет зависеть от разработки и стоимости проекта, но он должен быть увязан с СОК, который предполагается построить за два – два с половиной года", - заявил Владислав Пинаев.

Ранее сообщалось, что границы Нижнего Тагила могут быть увеличены за счет присоединения бывшего военного городка.

Теги: стадион, BMX, экстрим, Нижний Тагил


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