Песков прокомментировал ввод КПП в Белгородской области

Ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области – это меры для обеспечения безопасности местных жителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области не завершена, продолжаются "варварские атаки" киевского режима на гражданскую инфраструктуру.

"С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики", - цитирует ТАСС Пескова.

16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что контрольно-пропускные пункты установят с 23 июля в 14 населенных пунктах региона из-за сложной оперативной обстановки.

Напомним, в мае ВС РФ начали наступление в Харьковской области. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что Россия таким образом хочет создать "буферную зону", чтобы защититься от атак со стороны ВСУ.