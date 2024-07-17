По делу о взятке задержан экс-глава департамента культуры мэрии Москвы Кибовский

В Москве задержан бывший глава департамента культуры столичной мэрии Александр Кибовский, передает РБК со ссылкой на осведомленные источники. Сообщается, что экс-чиновник проходит по делу о мошенничестве и взятке.

Кибовский занимал пост в столичном правительстве с 2015 по 2023 год. В прошлом году он не вошел в новый кабинет после переизбрания Собянина мэром города – его место занял начальник департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.