Строители на две недели закроют проезд по Татищева в Екатеринбурге

Специалисты ООО "СтройТехУрал" на две недели закроют движение транспорта по улице Татищева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Речь идет об участке от Плотников до Сварщиков С 22 июля по 5 августа там будет проводиться реконструкция воздушных линий электропередачи. Объехать участок можно по улицам Каменщиков – Татищева – Викулова – Венгерских Коммунаров и по улицам Плотников – Нагорной – Каменщиков. Для помощи водителям будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Руководство ООО "СтройТехУрал" заверяет, что после завершения работ восстановит элементы благоустройства, а также просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С последним поможет информационная карта, где отображена вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.