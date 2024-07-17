Путин хочет обложить майнинговые фермы налогами

В ряде российских регионов может возникнуть энергодефицит из-за майнинга, считает Владимир Путин. По его словам, сейчас на майнинг криптовалют приходится до 1,5% общего потребления энергии в стране, цифра продолжает расти.

Президент предложил не запретить майнинг, но ввести в отношении него регулирование. В частности речь идет о налогообложении.

"Если не будет свободной мощности, если она будет "выбрана" так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу. Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона", - сказал Путин на совещании с правительством.