В Севастополе электричество начали отключать в торговых центрах и на крупных предприятиях

В Севастополе после жалоб горожан в соцсетях по поводу отключений света изменили схему подачи электричества.

"Вижу в соцсетях ваши комментарии по поводу ситуации со светом. Поручил Севастопольэнерго пересмотреть графики и ввести отключения света на крупных объектах — это позволило нам сейчас дать свет в жилых домах. <…> Принято решение поочередно, когда это необходимо, выключать свет в торговых центрах и на других крупных предприятиях", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, сейчас отключен торговый центр SeaMall, на очереди — ТЦ "Муссон". Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки.

Развожаев попросил бизнес с пониманием относиться к ситуации.