СК: Задержан дагестанский блогер, растоптавший христианский крест

Уголовное дело возбуждено против блогера, который во время прямого эфира растоптал христианский крест, он задержан, сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Москве.

В ближайшее время он будет доставлен на допрос.

По данным следствия, подозреваемый совершил "публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств". Дело возбуждено по ч.1 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать блогера из Дагестана. По его словам, мужчина растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, "оскорбляя при этом всех христиан". Позже он записал ролик с извинениями, сказав, что крест он топтал "в целях самозащиты".