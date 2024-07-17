Расчищать улицы Новоуральска от мусора вышла компания ритуальных услуг

К уборке мусора в Новоуральске подключились МУП "Ритуал" и дорожно-коммунальная служба. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Вячеслав Тюменцев. По его словам, к решению проблемы, созданной региональным оператором ТБО "Экосервис", приступили 12 единиц техники, которые работают в круглосуточном режиме.

"ТБО "Экосервис" все еще не справляется с ситуацией, поставка техники у них задерживается. Ситуация немного ухудшилась тем, что техника МУП "Ритуал" находится в не очень хорошем состоянии и попросту ломается. Мы, конечно, не находимся на том двухнедельном отставании, на котором находился ряд других населенных пунктов. У нас трехдневное отставание, но, тем не менее, оно есть", — рассказал Тюменцев.

Он также добавил, что администрация городского округа будет снимать рабочих и технику с других работ по городу, чтобы быстрее разрешить вопрос с мусорным апокалипсисом. Все убытки МУП и другим предприятиям оплатит ТБО "Экосервис". Сейчас невывоз мусора в Новоуральске составляет 48%.

Министр ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов отметил, что Новоуральск стал первым в регионе городом, который приступил к решению мусорной проблемы, образовавшейся из-за ТБО "Экосервис". По его словам, уже к следующей неделе работа компании нормализуется, а со следующей недели регоператор будет выполнять свои обязанности в полном объеме.

"В случае невыполнения какой-либо из сторон обязательств, будь это региональный оператор, полигон, транспортная компания, с которыми заключены договоры, в рамках действующего законодательства будут приняты все необходимые меры", — заявил Смирнов.

Напомним, что невывоз отходов уже вылился в уголовные дела, а в многочисленных судебных процессах ТБО "Экосервис" всплыли обвинения в предполагаемом выводе средств, полученных за счет тарифа. Суд уже арестовал счета регионального оператора и его директора Анны Распоповой на сумму в 64,5 млн руб.