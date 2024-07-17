Продлен срок действия Губернаторского реабилитационного сертификата для участников СВО в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление Правительства региона, продляющее действие реабилитационного сертификата для участников СВО. Ранее выданные сертификаты пролонгируются автоматически, дополнительная подача заявлений не требуется.

Документ о продлении сроков действия Губернаторского реабилитационного сертификата опубликован на сайте Правительства Новосибирской области. По реабилитационному сертификату участники специальной военной операции, получившие ранение или увечье, могут бесплатно получить социально-медицинскую реабилитацию, дополнительное профессиональное образование или пройти переподготовку, содействие в трудоустройстве, технические средства реабилитации, зубопротезирование, социальные услуги, а также посещать физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые учреждения.



Реализация проекта находится на особом контроле областных властей. На сегодняшний день участникам СВО выдан 901 сертификат, по которым почти 190 бойцов уже прошли курс социально-медицинской реабилитации в санаторно-курортных организациях или реабилитационных центрах региона, - сообщили в пресс-службе Правительства региона.