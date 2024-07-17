В Прикамье переданы в зону СВО 24 машины, конфискованные у должников

С начала 2024 г. судебные приставы передали в зону специальной военной операции (СВО) 24 автомобиля, конфискованных у должников, осужденных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"В первую очередь, в зоне специальной военной операции пользуются спросом автомобили повышенной проходимости – внедорожники и кроссоверы. К примеру, в этом году переданы Toyota RAV4 и Nissan terrano. Надеюсь, направленный региональной службой судебных приставов в зону СВО микроавтобус Volkswagen 7HC Caravelle облегчит службу нашим защитникам", - сказал врио главного судебного пристава Пермского края Александр Малюшкин.

Имущество, конфискованное у должников судебными приставами, передают для обеспечения войск с 2023 г., сообщает УФССП по Пермскому краю.