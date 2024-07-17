"Хватит уже скулить, какие-то тепличные мы стали": мэр Невинномысска пристыдил горожан

Скандально известный своими резкими суждениями мэр Невинномысска Михаил Миненков в соцсетях пристыдил горожан, которые не довольны отключениями электричества. Главе города пишут, что детей перед сном не получается ни искупать, ни накормить.

На это Миненков написал пост, в котором предложил вспомнить "сложные времена, когда бабушки наши свечи и спички копили в мешках в сенцах". Также он добавил: "В Шебекино Белгородской области ежедневно без света – держатся! За армию и флот".

К публикации отнеслись по-разному: некоторые предложили мэру не "лепить мазы в стиле "а в Африке дети голодают", назвав это "закономерным результатом деградации управленческой системы". Миненков предположил, что это попытка политизировать "техническую проблему".

Изданию "Подъем" мэр сказал: "Много людей и много мнений. Я поддерживаю сегодня одно мнение. Я написал уже, что хватит уже скулить, какие-то тепличные мы стали. Поедьте в Шебекино, посмотрите, как они там без света живут".