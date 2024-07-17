Пожар произошел в парке Галицкого в Краснодаре

Пожар произошел в парке Галицкого в Краснодаре. По информации Mash, полыхает буквально в ста метрах от стадиона ФК "Краснодар". Парк объят дымом, при этом в городе стоит очень жаркая погода.

Как сообщили в администрации парка, причина пожара — возгорание теплоизоляции внутри рабочего корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников. Пожар локализован на площади в 30 квадратных метров, уточняет телеграм-канал.

Ранее в Краснодаре ввели график аварийного ограничения потребления электричества. В Минэнерго РФ называли разные причины отключений: высокая температура воздуха в регионе и сбои в работе оборудования, связанные с ней, аварийное отключение блока Ростовской АЭС и др.