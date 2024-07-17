17 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Новый глава Югры посетил ДНР

И.о. главы Югры Руслан Кухарук посетил Донецкую Народную Республику (ДНР). О первом днем визита он рассказал в своем telegram-канале. Первая встреча – в Донецке, с главой ДНР Денисом Пушилиным, председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым.
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"Предметно обсудили приоритеты работы в Макеевке, в их числе – восстановление жилья и инфраструктуры, строительство социальных объектов и максимальное участие региона-шефа в тех сферах жизни города, где требуется наше внимание и опыт при переходе на мирную экономику. По итогам подписали соглашение", - написал Кухарук в своем telegram-канале.

Зашел разговор и про восстановление Макеевки, города, на протяжении 10 лет находящийся под обстрелами.

"Сейчас мы уже говорим про строительство новых объектов. Югра ведет работу над проектированием физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором планируют проводить всероссийские и международные турниры", - пишет Кухарук.

При этом в городе есть и огромное количество других задач.

"Их решение обсудили с главой города Владиславом Ключаровым. Для наших специалистов сейчас в Макеевке – высокий сезон восстановительных работ. Идет ремонт дворца культуры имени Джарты, благоустраивают Аллею Победы, модернизируют сети водоснабжения в микрорайоне Зеленый, в нескольких школах и детских садах идет установка оборудования. В этом году мы приступили к ремонту дороги на Ясиноватую и мостового перехода через канал «Северский Донец-Донбасс»", - написал Кухарук, уточнив, что уже в этом году дорога, соединяющая Макеевку с Ясиноватой, и мост должны быть восстановлены.

Ранее теперь уже экс-губернатор автономии Наталья Комарова заявила, что в Макеевке в 2024 г. запланировано восстановление пищеблоков в 18 образовательных организациях; завершение ремонта кровли, фасада и инженерных сетей городского дворца имени Джарты; замена 500 светильников уличного освещения; ремонт производственных помещений с оснащением оборудованием Комбината детского питания и 27 объектов электроснабжения. Также в 2024 г. Югрой в Макеевку будет поставлено 15 единиц дорожно-коммунальной техники и 23 резервных дизельных генератора.

Теги: Руслан Кухарук, ДНР, Макеевка


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