Росфинмониторинг хочет получить доступ к истории операций экстремистов и террористов

Росфинмониторинг хотел бы получить на законодательном уровне право доступа к финансовым операциям людей, внесенных в реестр экстремистов и террористов, причем с "глубиной" во времени 1-1,5 года до момента внесения в реестр/совершения преступления.

Директор службы Юрий Чиханчин объяснил это тем, что по финансовым операциям можно было бы отследить связи человека, внесенного в реестр.

Всего сейчас в реестре Росфинмониторинга порядка 15 тыс. человек, на связанных с ними счетах за последние полгода заблокировано около 200 млн руб., сообщил Чиханчин на "правительственном часе" в Совете Федерации.