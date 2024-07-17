Хинштейн просит МВД наказать блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать блогера из Дагестана, который растоптал православный крест.

"Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам депутата, блогер растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, "оскорбляя при этом всех христиан".

После того как его личность была раскрыта, он записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал "в целях самозащиты", добавил парламентарий.

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", стримером оказался Ярмагомедов Хавиер, уроженец Табасаранского района Дагестана. Он живет в Москве и работает охранником в одной из организаций. По данным канала, в 2016 году мужчина украл деньги в мечети, за что получил срок.