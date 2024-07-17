Росфинмониторинг выявил тысячи нарушений во время проверки гособоронзаказа

Росфинмониторинг с начала 2024 года выявил при проверке гособоронзаказа тысячи нарушений, по материалам проверок возбуждено около сотни уголовных дел, сообщил директор службы Юрий Чиханчин во время "правительственного часа" в Совете Федерации.

"От преступных посягательств спасено более 6 млрд руб.", - заявил Чиханчин. Он отметил, что при участии Росфинмониторинга был пресечена деятельность недобросовестных подрядчиков по линии строительных проектов Минобороны, не допущено ущерба на сумму более 1 млрд руб.