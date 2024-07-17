Депутаты предложили увеличить маткапитал в региона в зависимости от рождаемости

Депутаты от "Справедливой России" предложили ввести увеличивающие коэффициенты к размеру маткапитала в зависимости от суммарного коэффициента рождаемости (СКР). Такой законопроект они внесли в Госдуму.

В регионах, где СКР ниже 1,3, предлагается увеличить маткапитал в два раза. Где от 1,3 до 1,5 - в полтора раза. От 1,5 до 2,1 - в 1,3 раза. С учетом того что показатели рождаемости по регионам ежегодно меняются, законопроектом устанавливается, что решение об увеличении размера маткапитала в том или ином регионе ежегодно принимается Правительством РФ на основании статистических данных за предыдущий год.

Предложение имеет явный изъян, так как подразумевает, что рождаемость зависит от размера маткапитала. К тому же он может меняться от года к году, в том числе в сторну уменьшения, если рождаемость в регионе подрастет. При этом имеет признаки коллективной ответственности: где рождаемость чуть выше, размер маткапитала для всех семей ниже, и наоборот.

На днях вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на круглом столе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявила, что проект "Демография" не принес должного результата. Единственный показатель, который говорил об эффективности этого проекта — коэффициент рождаемости, — был исключен из него решением Правительства. Так о какой демографии можно говорить?

По прогнозу ООН 2024 года пересмотра, в России по среднему варианту к концу века будет 126 млн человек. Это при условии, что рождаемость сохранится на уровне 1,5 ребенка на женщину, что далеко не гарантировано, учитывая общемировую и российскую динамику. А по низкому варианту останется менее 90 млн.