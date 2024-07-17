Силовики объявили в розыск екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева

Екатеринбургский журналист, главный редактор TochkaNews Дмитрий Фоминцев объявлен в розыск. Информация об этом опубликована в соответствующем разделе на официальном сайте МВД России.

Сообщается, что Фоминцева разыскивают по статье Уголовного кодекса. Сама статья при этом не называется.

Напомним, минувшей зимой силовики задерживали Дмитрия Фоминцева в Екатеринбурге.

"Заботливо уложили меня мордой в снег, ноги подогни, ноги разогни, шапки на лицо! Заботливо подняли и надели наручники. Дальше машина, обыск в офисе с понятыми, потом кабинет следователя!", - так описывал ситуацию сам журналист.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Фоминцев утверждал, что проходит по делу в качестве свидетеля.

Еще раньше, в 2022 году, Дмитрий Фоминцев получил предостережение от прокуратуры. Поводом стал его пост в Telegram-канале "ИродЪ Уральский" о гибели философа Дарьи Дугиной, в котором тот пытался оправдать это преступление. За это известный телеведущий Владимир Соловьев требовал посадить журналиста "минимум на пять лет". Впоследствии пост был удален, а Фоминцев принес извинения за неудачное высказывание.