Новосибирская область усилит региональное сотрудничество с Узбекистаном

Делегация Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, которую возглавляет Хоким Улугбек Косимов, работает в нашем регионе. Нашу область и Узбекистан связывают давние прочные отношения, сотрудничество налажено в важнейших отраслях – образовании, медицине, промышленности, культуре, торговле. Как донастроить эту работу, какие перспективные направления, выгодные для обеих сторон, усилить, обсудили сегодня в Правительстве Новосибирской области.

«Напомню, Президент Владимир Путин в прошлом году дал установку на активизацию сотрудничества с дружественными странами, в первую очередь, входящими в ЕврАзЭС, СНГ, ШОС, БРИКС. В том числе, с Республикой Узбекистан. Шестой год действуют наши партнёрские отношения с Сурхандарьинской областью. Важно, чтобы эти взаимоотношения – экономические, гуманитарные – развивались. И на примере этого региона нарабатывались новые подходы, направления для расширения сотрудничества с Узбекистаном в целом», — подчеркнул Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов отметил, что во время предыдущей встречи с Губернатором Новосибирской области они обсудили расширение межрегионального сотрудничества, в частности в образовании, здравоохранении, бизнесе, и др. И по всем направлениям уже развёрнута работа.

Дальнейшее развитие отношений стороны закрепили сегодня подписанием двух документов – Меморандума о взаимопонимании между Правительством Новосибирской области РФ и Хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан и соответствующей Дорожной карты. Подписи поставили Губернатор Андрей Травников и Хоким Улугбек Косимов.

После обсуждения предварительных итогов работы Андрей Травников обозначил ряд новых задач. В частности, представители делегации выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с производителями оборудования и сервисов для нефтегазоразведки. Губернатор поручил профильным министерствам помочь наладить взаимодействие с НГУ и производителями, которые занимаются разработкой и поставкой оборудования и технологий для нефтегазохимии. Напомним, что эта отрасль, которая сформировалась в нашем регионе практически с нуля всего за полтора года, сегодня активно и успешно развивается.

Еще одна новая задача поставлена перед министерством здравоохранения – более широко использовать технологии телемедицины в сотрудничестве с коллегами из Республики Узбекистан.

Как сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, в программе членов делегации — посещение НГМУ, крупных клиник и центров, таких, например, как ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения РФ, ФГБУ «Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения РФ, Государственной Новосибирской областной клинической больницы, Центральной клинической больницы.

Представители делегации подчеркнули: важно обмениваться лучшими практиками и технологиями, новыми знаниями и подходами в диагностике и лечении для достижения главной цели – сохранения здоровья граждан.

Во время встречи в Правительстве региона был озвучен и интерес к сотрудничеству с производителями лекарственных препаратов. Губернатор поручил региональному минпромторгу совместно с миннауки предоставить максимально полный перечень производителей лекарственных препаратов коллегам из Республики Узбекистан.

Плодотворно работает «образовательная» часть делегации. Как доложила министр образования региона Мария Жафярова, до настоящего момента вузами нашей области было заключено более 30 соглашений с вузами Республики Узбекистан. По итогам посещения членами делегации ведущих вузов нашей области запланировано подписание еще 14-ти. Они будут направлены на разработку и реализацию образовательных и научных программ в сфере образования; на организацию международного академического обмена, проведение совместных научных исследований и др.