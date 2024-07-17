Скончался экс-редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров

В Москве скончался бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров, ему было 69 лет.

По данным Shot, 1 июля мужчина вызвал скорую, во время госпитализации у него диагностировали инсульт. Две недели врачи боролись за его жизнь, но спасти Шмарова не удалось.

Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора "Ведомостей" в марте 2020 года после смены собственников газеты. После его назначения все заместители главного редактора уволились в знак протеста. В июне 2020 года профсоюз газеты обвинял Шмарова в смене редакционной политики и цензуре, в мае 2021 года он покинул свой пост.

В нулевые годы Шмарова в сети связывали с блогером Леной Миро – якобы, они были сожителями и соавторами скандального блога Миро в "Живом Журнале", где она в оскорбительном тоне комментировала всех подряд. В апреле этого года сообщалось, что Лена Миро (она же Елена Мироненко) попала в ДТП в США, после чего впала в кому и скончалась.