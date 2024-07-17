17 Июля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Новую спецтехнику для борьбы с браконьерами получили госинспекторы в Новосибирской области

Государственные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области получили ключи от 40 единиц специализированной техники благодаря поддержке Правительства региона. Церемония вручения прошла 17 июля в поселке Элитный.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин передал специалистам, ответственным за сохранение охотничьих ресурсов, ключи от 20 снегоболотоходов и 20 автомобильных прицепов, закупленных по решению Правительства региона за счет средств областного бюджета.

(2024)|Фото: nso.ru

«Техника приобретена в целях эффективного осуществления охотничьего надзора, выполнения в полном объеме задач по охране животного мира и охотничьих угодий. Мобильность госинспектора и имеет решающее значение для административного делопроизводства, привлечения нарушителей к ответственности, предотвращения ущерба. Хорошее технологическое оснащение способствует высоким результатам работы», – отметил Евгений Шестернин.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области, за предыдущие два года закуплены 36 автомобилей УАЗ, что позволило оснастить государственных инспекторов автотранспортом на 100%, 43 снегохода, 36 автомобильных прицепов, два снегоболотохода, 50 видеорегистраторов, 20 беспилотных летательных аппаратов, 10 тепловизионных монокуляров, 20 навигаторов и 108 комплектов зимнего и летнего форменного обмундирования. До конца 2024 года планируется приобретение моторных лодок.

«Очень радует, что за последние два года региональное Правительство уделяет такое внимание нашей службе, это действительно очень нужная и долгожданная техника. Благодаря ее высокой проходимости, на нашей карте охотничьих угодий Новосибирской области не должно остаться так называемых «черных дыр», недоступных для инспектора. Если раньше мы зачастую сталкивались с тем, что браконьеры могли быть лучше оснащены техникой, чем мы, то теперь, я думаю, что такая проблема решена», – отметил государственный инспектор управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства Петр Данильсон.

(2024)|Фото: nso.ru

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