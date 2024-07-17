СМИ: ФРГ вдвое сократит военную помощь Киеву в 2025 году

Правительство Германии сократит военную поддержку для Украины до 4 миллиардов евро в 2025 году, вместо примерно 8 миллиардов в 2024 году, сообщает Reuters.

По информации агентства, власти ФРГ, как ожидается, в среду одобрят бюджет на следующий год. "Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины", - отмечает Reuters.

В июне депутат Бундестага (парламента Германии) Сара Вагенкнехт выступила против новой помощи Украине со стороны ФРГ. Также она высказалась за мирные переговоры для разрешения конфликта.