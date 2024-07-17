Суд заново рассмотрит дело об убийстве боксера в уральском клубе "Джой"

Уголовное дело об убийстве боксера в клубе "Джой" в Каменске-Уральском возвращено на новое рассмотрение. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Напомним, трагедия произошла в уральском ночном клубе 12 августа прошлого года. В ходе конфликта был убит кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов и пострадал действующий участник СВО. По делу проходили двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, с которыми у спортсмена возникла ссора.

По версии следствия, Максимов с другом отдыхали в клубе "Джой", где находились и Бабушкин с Мальцевым. Между ними завязался конфликт. Когда дело дошло до драки, друг боксера пытался разнять мужчин, но ему помешал второй обвиняемый. Как показало расследование, в какой-то момент один из них выстрелил Максимову в голову и правую руку из травматического пистолета, из-за чего тот скончался. Второй же оппонент выстрелил в живот другу погибшего, нанеся ему вред здоровью средней тяжести. Сообщалось, что пострадавший, который пытался заступиться за убитого, является действующим участником СВО. На момент этих событий он ждал отправки в госпиталь после ранения, также у него есть ведомственная награда Минобороны и медаль "За отвагу".

В марте этого года Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес Бабушкину и Мальцеву свой приговор. В результате обоих отправили в колонию. Позже на это решение поступили апелляции: его обжаловали как сами фигуранты, так и прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в итоге судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев доводы апелляции и заслушав стороны по делу, отменила приговор Красногорского райсуда. Дело об убийстве боксера возвращено на новое рассмотрение в тот же суд – со стадии формировании коллегии присяжных заседателей.

Стоит отметить, что прокуратура запрашивала 14 лет колонии для одного из фигурантов, но он получил меньше этого срока.