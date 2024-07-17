В Крыму и Краснодаре снова начались отключения электричества

Не успело Минэнерго России отчитаться о полном подключении к электричеству всех потребителей на юге страны, как там снова начались отключения.

Так, в "Крымэнерго" сообщили: "17 июля будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью 2-3 часа". Там по-прежнему объясняют ситуацию высокой нагрузкой на энергосистему в условиях жары (+38...+40 градусов).

Также на жару ссылается и мэр Краснодара Евгений Наумов. "Чтобы избежать перегруза принимающего и передающего энергооборудования и кабельных линий, в Краснодаре вводится график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности", - сообщил глава города.

В зоне ограничений оказались подстанции в нескольких районах: Витаминкомбинат, РИП, ЗИП, Ангарская 1 СШ, Западная-2, Водозабор и Военгородок. "Ежедневно с 12:00 до 18:00 потребители по указанным питающим центрам могут попасть под ограничение поставки электроэнергии. Данная мера будет действовать с 17 по 19 июля, либо до отмены диспетчерского распоряжения", - сообщил Наумов.

Отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.