Порошенко призвал немедленно запретить Церковь

Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал с трибуны Рады запретить каноническую Церковь, причем сделать это немедленно. Он требует уже на этой неделе проголосовать за законопроект о запрете Церкви, который Рада раньше приняла в первом чтении.

"Какого черта полгода и даже больше не ставят на голосование закон о Церкви? На этой неделе закон должен быть проголосован. А те, кто еще не подписался, немедленно поставьте подписи!" — призывал Порошенко.

Известный нацист Игорь Мосийчук считает, что это выгодно самому Порошенко, который записывает себе в актив объединение раскольников под эгидой Фанара с выдачей им томоса. И сейчас он вновь хочет использовать церковный вопрос в своей политической программе. Его партия в силу прошлых "заслуг" "оседлала" тему с запретом Церкви.

На днях порошенковский депутат Ростислав Павленко раскритиковал депутатов, которые отказываются поддержать законопроект из-за того, что это усилит Порошенко.

Интересно, что кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс недавно выступал против гонений на Церковь. Он назвал позором для США, что они не обеспечивают религиозную свободу и потакают религиозным преследованиям.