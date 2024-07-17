Боец СВО остался без документов из-за воришки на ЖД-вокзале в Екатеринбурге

В Екатеринбурге участника СВО обокрали прямо на железнодорожном вокзале. Об этом Накануне.RU рассказал сам Анатолий.

По его словам, из зоны проведения спецоперации он был госпитализирован в екатеринбургский госпиталь. Выйдя из него, Анатолий направился на ЖД-вокзал, чтобы уехать домой. В тот момент к нему подсел незнакомец, с которым мужчина разговорился. Когда же тот ушел и настало время покупать билет, солдат понял, что у него украли барсетку со всеми документами, воинским билетом и телефоном, звонок на который постоянно сбрасывают.

На момент госпитализации воинскую часть бойца уже перевели в Нижний Новгород, а потому обратиться за помощью туда он не может.

Накануне.RU обратилось за советом к депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову, который известен помощью участникам СВО. Парламентарий посоветовал солдату, в первую очередь, обратиться в охранный пункт ЖД-вокзала, чтобы отсмотреть камеры. Затем следует обратиться в военные прокуратуру и полицию и составить заявление о краже, а также подать запрос на восстановление документов.

Максим Иванов также сообщил, что готов помочь Анатолию с поиском временного места проживания, пока тот не восстановит документы, необходимые, чтобы добраться домой. Для этого военному нужно обратиться в приемную депутата, расположенную в Екатеринбурге.