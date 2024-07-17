Фигурант дела генерала Попова возглавляет компанию по продаже стройматериалов

Предприниматель Сергей Моисеев – фигурант дела экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова – руководит компанией по оптовой продаже строительных материалов в Краснодарском крае. Это выяснило РИА Новости на основе баз открытых данных.

Предприятие "Южный Металло Центр" было создано в 2019 году, следует из данных налоговой. Компания, которую возглавляет Моисеев, занимается оптовой торговлей стройматериалами. Помимо прочего, "Южный Металло Центр" занимается розничной торговлей металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах. В 2023 году выручка компании составила 48,1 миллиона рублей, официально работают в ней три сотрудника.

Ранее Моисеев был соучредителем ООО "Торговый Центр Дом", занимавшегося оптовой торговлей лесоматериалами и стройматериалами в Адыгее. Эта компания была ликвидирована в июле 2022 года, а данные о Моисееве признаны недостоверными.

Моисеев был арестован в мае по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он участвовал в хищениях вместе с генералами Поповым и Олегом Цоковым. Ранее сообщалось, что Моисеев признал вину, активно сотрудничает со следствием, а также уже погасил часть вмененного ему ущерба.

Попов также был арестован в мае 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению денег при закупке металлоконструкций для оборонительных сооружений. Сам он вину отрицает.

15 июля суд перевел Моисеева и Попова под домашний арест. Цоков погиб во время спецоперации.