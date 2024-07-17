В Прикамье глава Косинского округа попросился в отставку

Глава Косинского муниципального округа Эдуард Засухин подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий.

Депутаты рассмотрят заявление на заседании 19 июля. В случае утверждения решения полномочия главы прекратятся в этот же день, сообщает telegram-канал "На местах".

Засухин возглавляет Косинский округ с февраля 2020 г. В мае стало известно, что чиновник собирается покинуть пост. Возможная причина отставки — слабые показатели развития муниципалитета. На решение повлияли и итоги президентских выборов в Косинском округе, по которым территория уступила большинству других прикамских муниципалитетов.