По делам о коррупции за год в России арестовано более 9 миллиардов рублей – Росфинмониторинг

За год возбуждено около 400 уголовных дел, связанных с коррупцией, по материалам Росфинмониторинга. Из них 40 дел связаны с легализацией незаконных доходов, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Арестовано по делам, связанным с коррупцией, более 9 млрд руб. Подлежит конфискации имущество на 34 млрд руб. Назначено штрафов на сумму более 1,5 млрд руб.

В пользу государства обращено имущество на сумму более 172 млн руб., сообщил Чиханчин.