В Перми "Курганприбор" получит большую часть оборудования оборонного ЗиДа без доплаты

В Перми Арбитражный суд разрешил разногласия между конкурсным управляющим оборонного завода имени Дзержинского Львом Шляпиным и ФНС.

"Установить, что поименованное в приложении №1 к акту приема-передачи на ответственное хранение имущество, приобретенное ФГУП "Машиностроительный завод им. Ф.Э.Дзержинского" после 31 июля 2021 г. задействованное при исполнении гособронзаказа, подлежит передаче АО НПО "Курганприбор" по договору купли-продажи от 18 декабря 2023 г. без дополнительной оплаты", - говорится в решении суда.

Исключение составляет имущество, указанное в пунктах 8, 12, 19.

Напомним, ранее "Курганприбор" стал единственным участником торгов. Завод будет продан за 725 млн руб. Отметим, что это уже вторая попытка заключения договора. Первым покупателем завода был "Спецпректстрой". Но сделка была расторгнута по причине того, что Минпромторг отозвал у предприятия лицензию на работу с секретными сведениями и производство боеприпасов.