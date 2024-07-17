17 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: В.Н. Горелых

Глава свердловской полиции приехал с проверкой в ОВД Арти

Руководитель свердловского гарнизона полиции Александр Мешков посетил с рабочим визитом ОВД поселка Арти. Там он принял участие в оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью, профилактике нарушений и защите интересов граждан в первом полугодии текущего года.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, первым делом генерал-лейтенант Мешков проверил состояние служебных помещений, в которых работает личный состав, в том числе в дежурной части, а также боксов для транспортных средств и мест хранения вещественных доказательств, изъятых в ходе расследования уголовных дел. Не остался без внимания и вопрос о том, как оказываются государственные услуги по линии МВД, как информируется население на специальных стендах о деятельности подразделений по вопросам миграции и Госавтоинспекции.

Александр Мешков в ОВД Арти(2024)|Фото: В.Н. Горелых

С июня 2021 года отдел полиции поселка Арти возглавляет подполковник Сергей Лавров. Территория обслуживания составляет 2 тысячи 774 квадратных километров, численность проживающего населения – 25 тысяч 240 человек. В гарнизонном рейтинге это подразделение занимает 11-е место.

Александр Мешков в ОВД Арти(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Коллектив данного ОВД добился в отчетном периоде снижения "кривой" краж на 10,5% (17). Не допущено роста мошенничеств – 20% (12), в том числе с использованием ИТТ – 21,4% (11). Сократилось число эпизодов повторной преступности на 5% (95), а также на 11,1% (72) противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Мешков в ОВД Арти(2024)|Фото: В.Н. Горелых

"В ходе детального разбора состояния дел начальник ГУ МВД области заострил внимание присутствовавшего на совещании руководящего состава отдела полиции на нескольких важных направлениях, где требуется управленческая роль по активизации работы. Это профилактика подростковой и уличной преступности, вовлечение заинтересованных учреждений муниципалитета в широкую разъяснительную деятельность со всеми слоями населения о способах и методах, которыми пользуются аферисты. Требуется повысить раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ и экономических составов, в том числе коррупционного характера, а также в деле противодействия "черным лесорубам". Завершая встречу в отделе полиции, генерал Мешков установил сроки устранения имеющихся недостатков в оперативно-служебной деятельности и пожелал коллективу справиться с поставленными задачами", - отметил полковник Горелых.

Теги: полиция, Арти, Мешков, визит


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