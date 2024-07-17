Россияне не замечают, что авиаперевозки стали доступнее – СФ

Граждане нашей страны не замечают, что авиаперевозки стали доступнее, что это поручение президента из послания Федеральному собранию начало исполняться, хотя прошло уже четыре месяца, заявил сенатор Алексей Синицын на пленарном заседании Совета Федерации.

Он отметил, что цены на авиабилеты растут, а ФАС проверяет ценообразование только по заявлениям граждан, а не в инициативном порядке; что на деле существующие нормы по регулированию цен на билеты не применяются (есть норма еще от 1992 года). При этом выдвигаются разные нецелесообразные инициативы вроде регулирования максимальных цен (видимо, чтобы богатые не разорялись).

"Тема особо обостряется в период отпусков. Надо провести слушания для выработки сбалансированных решений. Нельзя навредить отрасли, которая и так переживает нелегкие времена, но и интересы пассажиров соблюдать надо. В октябре по итогам летнего сезона надо вернуться к этому вопросу с обращением к правительству или изменениями в законодательство", - заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.