Три четверти пришедших на "путинскую пересдачу" ЕГЭ повысили свой балл

Более 105 тыс. выпускников участвовали в так называемой "путинской пересдаче" ЕГЭ 4-5 июля. По указанию президента России выпускники получили возможность пересдать один любой предмет.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, около 73% участников повысили свой балл, у 9% результат не изменился.

"Более 25 тысяч человек, которые не преодолели минимальный порог в основной период ЕГЭ, смогли пересдать экзамен. Почти 30 тысяч школьников остались с "двойкой" и после второй попытки", - цитирует РИА Новости Музаева.

Он добавил, что пилотная пересдача прошла успешно, так что в следующие года ее тоже будут проводить.