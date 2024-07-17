ФСИН опровергла информацию о конфликте обвиняемого в теракте в "Крокусе" с сотрудником СИЗО

ФСИН опровергла информацию СМИ о конфликте в "Лефортово" обвиняемого в теракте в "Крокусе" с администрацией СИЗО.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.

"Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами, - говорится в заявлении. - Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было".

Ранее "МК" сообщил, что один из подозреваемых Далерджон Мирзоев вступил в перепалку с сотрудником московского СИЗО "Лефортово", где содержатся все предполагаемые террористы. Якобы конфликт произошел из-за религии. В итоге было принято решение максимально сократить контакты террористов с персоналом.

32-летний Мирзоев - уроженец Таджикистана. У него четверо несовершеннолетних детей. Об этом фигурант заявил в марте суду через переводчика. Также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла.