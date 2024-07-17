17 Июля 2024
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Фото: Фонд святой Екатерины

45 тысяч паломников из разных стран: в Екатеринбурге прошел один из самых масштабных крестных ходов

Этой ночью в Екатеринбурге 45 тысяч паломников из разных стран прошли крестным ходом от Храма-Памятника на Крови до Монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Ежегодное шествие прошло при поддержке Фонда святой Екатерины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, вместе с Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением верующие преодолели путь в 21 км за 3,5 часа, это был один из самых масштабных крестных ходов последних лет.

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

"45 тысяч человек, 45 тысяч сердец, и каждый о своем, у каждого своя забота. Если мы сейчас попытаемся посчитать все проблемы, все благодарности за их решение, то нам не хватит, наверное, всего года. Но что важно, Господь Бог знает каждого человека. Знает каждого не просто по имени и по жизни, а знает по всему внутреннему содержанию. И вот эта масса людей, которые пришли, отложили свои дела, отложили свою работу и прошли этим путем, чтобы массу и благодарности, и нужд принести Богу. Господь каждого слышит", - сказал Владыка Евгений.

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Ранним утром на Ганиной Яме возле шахты, где были уничтожены останки членов императорской семьи, прошел молебен святым Царственным страстотерпцам. В числе молящихся было много молодежи и семей с детьми. По словам архипастыря, царская семья – это лучший пример сильной семьи.

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Очень важно иметь образец. Сколько угодно говорить о том, какая должна быть семья, что люди должны быть добрыми, что они должны в семье друг друга любить, уважать. Кто-то скажет, что такого не бывает. Но, знакомясь с жизнью царской семьи, понимаешь, что они жили взаимным уважением, доверием, любовью, постоянной взаимовыручкой, взаимопомощью. И то, что они вместе отправились в ссылку, то, что в этой ссылке они не роптали и поддерживали друг друга до последнего дня, они показали эту красоту отношений", - отметил он.

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Одним из знаковых моментов этой ночи стала передача Екатеринбургу частицы Пояса Пресвятой Богородицы. Медальон, в котором хранится уникальная святыня, датирован первой половиной 19-го века.

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Завтра Владыка вместе с другими архипастырями отправится в Алапаевск, чтобы освятить Храм Александра Невского. На берегу реки Нейвы откроют православный комплекс, построенный при поддержке Фонда святой Екатерины и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Царский крестный ход в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Теги: крестный ход, паломники, страны, Екатеринбург


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