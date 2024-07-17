17 Июля 2024
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Политика За рубежом
Фото: Al Drago / Bloomberg

American Conservative: Трамп представил революционную программу внешней политики США

На Национальном съезде Республиканской партии, где Дональд Трамп официально был выдвинут кандидатом в президенты, была принята революционная программа всей политики США. Об этом в журнале The American Conservative пишет Дэн Макнайт, основатель ветеранской правозащитной организации "Верни наши войска домой", который 13 лет служил в ВС США.
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Речь идет о программе партии, которую комитет представил делегатам уже как готовый документ и одобрил менее чем за час без каких-либо поправок. Вся "Платформа" написана в привычном стиле Трампа и составляет всего 16 страниц, что на 50 меньше, чем в 2016 году. Но ее краткость соответствует ее ясности. Новая программа обещает использовать огромную военную мощь США только в явных случаях, когда США угрожает опасность. В ней признается, что война порождает инфляцию и что целью второго срока Трампа является предотвращение третьей мировой войны, восстановление мира в Европе и на Ближнем Востоке.

Это идея "Америка прежде всего", которая является традиционной для США, ее отстаивал еще Джордж Вашингтон, и она была включена в доктрину Монро 1823 года. Именно под ее знаменем США стали самой сильной и страной в мире, отмечает Макнайт.

США хватит воевать в необъявленных войнах. Объявление войны должно быть санкционировано Конгрессом и подписано президентом. Народ должен дать осознанное согласие через своих избранных представителей, прежде чем Америка прольет кровь и завладеет сокровищами на чужой земле. Потому что либерал-глобализм окончательно дискредитирован.

Как бы США ни поддерживали Украину, но это не повод воевать на ее стороне. Фактически вооруженные силы США эксплуатируются подрядчиками с высокими финансовыми и политическими связями, что подрывает авторитет армии США.

Под руководством Трампа нацвардия будет мобилизована для отражения вторжения на южную границу, уверен Макнайт.

Теги: сша, дональд трамп, республиканская партия


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