Mash: Задержан начальник полиции порта Махачкалы

Начальника полиции порта Махачкалы Казбека Мурзаева задержали за взятку в 13 миллионов рублей, сообщает Mash. Кроме того, по данным телеграм-канала, в его кабинете нашли наркотики.

По версии следствия, деньги заместителю начальника Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте передали представители АО "Махачкалинский морской торговый порт" и ООО "Порт-Петровск". За это Мурзаев последние два года закрывал глаза на постоянные перегрузы судов.

16 июля в администрации одного из самых крупных районов Дагестана – Бабаюртовского – прошли обыски. Сотрудники МВД провели выемку документов. Сообщалось, что они проверяют работу администрации за 2023-2024 годы.