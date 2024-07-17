Глава района Югры по дороге на работу встретил медведя

Глава Белоярского района Югры Сергей Маненков рассказал в своих соцсетях о встрече по дороге на работу с медвежонком.

"Утром, направляясь с рабочим визитом в сельское поселение Верхнеказымский, отъехав недалеко от города, встретил по дороге медвежонка. Сразу сообщил соответствующим службам. Ситуация на контроле", - написал Маненков, приложив короткое видео.

Схожие ситуации происходят в Югре регулярно. Например, в мае 2024 г. в Лангепасе замечены новые следы медведей - местные жители заместили на городском пляже несколько следов медведей. Они предполагают, что в город пришла медведица с медвежатами.