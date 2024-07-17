Мэра Каменска-Уральского оштрафовали за нарушения на дорогах

Суд оштрафовал главу администрации Каменск-Уральского городского округа. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, причиной стало несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Проверка показала, что на отдельных участках города есть многочисленные нарушения при содержании дорог. В частности, отсутствовали дублирующие дорожные знаки и горизонтальная дорожная разметка, а светофоры были установлены с нарушениями требований ГОСТ.

За это прокуратура возбудила административное дело в отношении главы Каменска-Уральского. По итогам его рассмотрения суд оштрафовал мэра на 20 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве заверили, что проконтролируют устранение выявленных нарушений.