WADA может отстранить США от проведения Олимпиад 2028 и 2034 года

США рискуют быть лишенными права на проведение Олимпиады-2028 и зимних Игр 2034 года, если не будут соблюдать антидопинговый кодекс, заявил создатель Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.

Проблема в расследовании, которое правоохранительные органы США ведут в отношении китайских пловцов. Ранее принятый в США "акт Родченкова" распространяет юрисдикцию американских силовиков на любые международные старты, в которых участвуют американские спортсмены или финансируют американские власти. Но не все страны с этим согласны. И, вероятно, в WADA тоже с этим не все согласны.

"Этот закон ("акт Родченкова" – прим. ред.) не соответствует антидопинговому кодексу", — заявил Паунд агентству Reuters. Он предположил, что юридический комитет WADA начнет расследование, в результате которого США будут признаны не выполняющими свои обязательства, а это означает отстранение от проведения Олимпиад.

Игры 2028 года должны пройти в Лос-Анджелесе, Игры 2034 года – в Солт-Лейк-Сити.