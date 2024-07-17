17 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Ростелеком

Виртуальный и реальный. Чем удивил «Ростелеком» на «Иннопроме-2024»?

В Екатеринбурге прошла XIV Международная выставка «Иннопром». В этом году павильоны «Экспо» по подсчетам организаторов, посетили почти 50 000 человек. На форуме работала и команда «Ростелекома».

(2024)|Фото: Ростелеком

Стенд

Изюминкой стенда компании стал макет цифрового завода с применением технологий дополненной реальности (AR). Гости наглядно увидели работу сервисов автоматизации и оптимизации производства, предиктивной диагностики и видеоаналитики. Решения, представленные на демостенде, уже внедрены на Урале.

За четыре выставочных дня, площадку «Ростелекома» на «Иннопроме» посетили примерно 8 000 человек.

(2024)|Фото: Ростелеком

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского (опорного) филиала компании «Ростелеком»:

«Удивить экспонентов и гостей "Иннопрома" – непростая задача. Но мы, как мне кажется, успешно выполняем ее из года в год. Вместе с действующими решениями, которые были представлены на стенде компании, новые идеи, оформленные в конкретные цели на площадке выставки, позволят промышленным, энергетическим, банковским, туристическим компаниям, а также предприятиям агропромышленного комплекса Свердловской области выйти на новый технологический уровень».

Соглашения

На выставке было подписано почти 20 соглашений с компаниями страны и Урала.

«Ростелеком» и ЕВРАЗ договорились о развитии сетей связи и внедрении современных цифровых сервисов на НТМК и Качканарском ГОКе.

Пилотный проект по диспетчеризации будет внедрен на одном из объектов тепловой генерации по итогам документа, подписанного с компанией «Т Плюс».

Ключевыми направлениями партнерства «Ростелекома» с банком УБРиР станут развитие цифровых облачных сервисов, разработка решений по повышению энергоэффективности подразделений и импортозамещению в программно-аппаратных комплексах.

Совместно с УрФУ телеком-оператор будут готовить кадры для цифровой индустрии, в том числе на базе нового кампуса – «Новокольцовского». Стороны объединят усилия по поддержке стартапов в области цифровых технологий и программ с фокусом на новые современные диджитал-идеи студентов.

Блок из семи соглашений подписали топ-менеджеры «Ростелекома» с ключевыми игроками цифровой индустрии Урала. Документы и цели, обозначенные в них, инициированы в рамках проекта «Территория», который направлен на создание будущих стандартов цифровизации.

(2024)|Фото: Ростелеком

Деловая программа

Сотрудники «Ростелекома» выступили спикерами в пяти сессиях «Иннопрома» и организовали собственный круглый стол по искусственному интеллекту, где обсудили инструменты и подходы в работе с ИИ на промышленных площадках, юридические тонкости использования нейросетей в бизнесе и кадровые вопросы. Эксперты «Ростелекома», ИТ-аналитики, представители ведущих компаний в сфере информационных технологий, промышленных холдингов и банковского сектора также подсветили сложности, с которыми сталкиваются компании при внедрении нейронок и актуальные вызовы, стоящие перед руководителями предприятий.

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