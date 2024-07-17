В Екатеринбурге неизвестные пытались увести маленькую девочку "посмотреть котят"

Маленькую девочку из Екатеринбурга пытались увести из собственного двора цыгане. Ребенку обещали дать конфет и показать котят, однако та долго не соглашалась. На помощь вышел охранник.

Инцидент произошел днем 16 июля в ЖК на Чкалова, 18. Как рассказали Накануне.RU местные жители, компания незнакомцев пробралась во двор и заприметила одиноко гуляющую девочку 5-8 лет. Четыре девушки (предположительно, подростки) и младшеклассница обступили ребенка и стали уговаривать уйти с ними, обещая дать конфеты и показать котят. Когда та отказалась, несовершеннолетнюю стали брать за локоть.

На записи с камер наружного видеонаблюдения видно, что как только к детской площадке приближались люди, незнакомки сразу забегали за угол и постоянно оборачивались.

Спугнул неизвестных охранник, которому их действия показались подозрительными. Как только те отошли достаточно далеко от ребенка, девочка побежала домой к маме.

По словам одной из жительниц ЖК, мама девочки все это время находилась за домом на парковке и занималась велосипедом рядом с машиной. Ребенок отпросился покататься на качелях, так как во дворе на тот момент играли дети.

"Благо ребенку было объяснено, что ни с кем не нужно никуда уходить под любыми предлогами и наш охранник ответственно сработал и вышел. Девушка в шоке, не ожидала, что "новые россияне" могут так нагло себя вести прямо у подъезда", - заявила Накануне.RU местная жительница.

По ее словам, мигранты (возможно, цыгане) не первый раз доставляют дискомфорт жителям ЖК: кричат под окнами и гоняют на самокатах по 10-15 человек, ведя себя неадекватно. Двор не огорожен, а потому решать проблемы приходится лично охраннику, за безопасность которого жильцы ЖК уже начали опасаться.