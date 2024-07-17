Экс-спикер Рады заявил о мобилизации спасателей и врачей

Украинских спасателей и врачей заставляют писать заявления об увольнении по "собственному желанию", чтобы отправить их воевать против России. Об этом в Раде заявил ее бывший спикер Дмитрий Разумков.

Он рассказал, что их не бронируют, как обещали. Напротив, их насильно заставляют увольняться. То же самое с врачами.

"Я понимаю, что всех людей надо отправить на фронт, потому что людей на фронте не хватает. А как так происходит, что бригады стоят в тылу, а на фронте не хватает людей, и мы мобилизуем и медиков, и мы мобилизуем деэсэнэсников?" – возмутился Разумков (ДСНС - аналог МЧС, расшифровывается как "державная служба по чрезвычайным ситуациям").

Он обвинил режим в сокрытии потерь. И что фронт просто насыщают людьми, которых заставляют воевать без оружия. Так, в тылу стоят 14 бригад, которых не могут отправить на фронт, так как не хватает техники, признают сами власти. Это возмутительно, но это результат действий власти, считает Разумков. Людям обещают бронь после явки в военкомат, чтобы обновить учетные данные, а на самом деле их просто отправляют на фронт, где режим накапливает большое количество живой силы, чтобы компенсировать ею недостаток вооружений.

Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Зеленский на последней ставке дал указание готовиться к дальнейшему понижению возраста мобилизации.