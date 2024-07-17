Фонд "Дети России" купил прибор за 6,4 млн рублей для ОДКБ Екатеринбурга

Благотворительный фонд "Дети России" приобрел новый прибор для отделения трансфузиологии ОДКБ Екатеринбурга.

Напомним, месяц назад были подведены итоги первого года работы проекта "Я ДОНОР" и озвучены планы – содействовать в обновлении технологической базы отделения. На днях фондом был приобретен рентгеновский аппарат "АРДОК-1" стоимостью 6 млн 400 тысяч рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе благотворительного фонда "Дети России", теперь важная потребность клиники закрыта.

"Оборудование – это новые технологии. Это своевременная помощь маленьким пациентам. Бывают экстренные ситуации, когда здесь и сейчас решается, будет ли ребенок спасен. Для победы важно не только наличие донорских препаратов, но их качество. Нужна чистота, и прибор позволит обеспечить ее. Спасибо всем, кто помог в его покупке!", - рассказала директор БФ "Дети России" Юлия Нутенко.

Рентгеновский аппарат "АРДОК-1" необходим для того, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни "трансплантат против хозяина" и других осложнений. Оборудование производит надежное и безопасное облучение препаратов крови. Клетки, которые могут вызывать у пациента негативные реакции, уничтожаются без вреда для необходимых эритроцитов и тромбоцитов.

Компоненты, которые получают из донорской крови, ежедневно необходимы маленьким пациентам Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ, а также пациенткам Областного перинатального центра. Не менее 10 доноров в день – такое количество добровольцев необходимо для закрытия потребностей клиники и своевременной медицинской помощи.

Заготовка препаратов крови проводится на базе отделения трансфузиологии ОДКБ. Технологии, которые собраны здесь, отвечают современным подходам в работе и не уступают тем, что действуют в федеральных центрах.

За год работы проекта число доноров отделения трансфузиологии Областной детской клинической больницы Екатеринбурга увеличилось до 954 человек – это на 210 больше, чем в прошлом, и число постоянно растет. Все донации стали безвозмездными, а безвозмездное донорство помогает сохранять ресурсы клиники и направлять их на помощь детям.