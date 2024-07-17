17 Июля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Андрей Травников поручил обновить парк вагонов новосибирского метрополитена

«В бюджет Новосибирской области внесены средства для приобретения новых вагонов метро. Поручил мэрии Новосибирска подготовить документы для проведения конкурсных процедур. Первый состав на пять вагонов должен быть приобретен уже в 2025 году с последующими ежегодными поставками так, чтобы полное обновление вагонов завершилось к 2030 году», – сообщил Губернатор Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Глава региона напомнил, что при содействии Правительства Новосибирской области продолжается активная работа по обновлению общественного транспорта в Новосибирске. «За прошедшие три года нам удалось обновить парк городского пассажирского транспорта на 339 единиц: 190 автобусов, 129 троллейбусов и 20 трамваев. На прошедших выходных в город прибыл 49-й по счету троллейбус с автономным ходом в рамках нацпроекта «БКД». Это последняя поставка из партии – контракт исполнен в полном объеме. В 2024 году закупим еще 80 троллейбусов по договору лизинга. В планах этого года, помимо обновления парка троллейбусов – модернизация 20 трамваев и дальнейшая закупка новых автобусов. Техника оснащена современными системами и максимально комфортна для пассажиров», – отметил Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области накануне внесло изменения в региональную госпрограмму «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» – в частности, уточнен порядок распределения субсидий местным бюджетам с учетом предельных уровней софинансирования. При распределении субсидии городу Новосибирску на развитие метрополитена города учитывается наличие в собственности города объектов метрополитена, а также расходных обязательств на развитие метрополитена города Новосибирска - сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

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