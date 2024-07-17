Разведка США не исключила новых попыток покушения на Трампа

В разведке США не исключают новых попыток покушения на экс-президента страны Дональда Трампа в ближайшие недели, пишет газета Politico.

По данным источников издания, разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что якобы Иран "активно работает над заговорами с целью убийства Трампа". Тегеран в течение многих лет якобы рассматривал план, как "свести счеты" с Трампом за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Иран отверг все подобные обвинения, передает РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники несколько недель назад получили информацию о предполагаемых планах Тегерана, после чего Секретная служба усилила меры безопасности вокруг бывшего президента. При этом нет никаких указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на политика, был связан с заговором.

13 июля на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления. Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.